В ЕС назвали условия для предоставления 1,2 миллиарда евро Украине

Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, но для этого ей надо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся усиления верховенства права. Об этом сказал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель/Фото: suspilne.media

Что говорят представители ЕС

«Мы являемся мощным и надежным партнером Украины, и мы будем продолжать поддерживать процесс реформ в Украине, так же как суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказал Боррель.

Он отметил, что Украина и Европейский союз имеют наиболее всеобъемлющее соглашение об ассоциации, и ЕС предоставляет наибольшую финансовую поддержку Украине.

«Одним из самых больших вызовов сегодня является коронавирус. Европейский союз в этой ситуации также выражает солидарность с Украиной. Мы предоставили беспрецедентную поддержку Украине в борьбе с пандемией. Это почти 200 млн евро. Это крупнейшая финансовая помощь, которая была предоставлена нашим восточным партнерам.

Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, связанных с экономическим спадом, который был вызван пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить все требования, касающиеся усиления верховенства права в Украине», – подчеркнул Боррель.

Украина и МВФ

11 июня 2020-го МВФ обнародовал текст меморандума с украинским правительством, а 12 июня Украина получила первый транш на $2,1 млрд по новой 18-месячной программе stand-by ($5 млрд).

обнародовал текст меморандума с украинским правительством, а 12 июня Украина получила первый транш на $2,1 млрд по новой 18-месячной программе stand-by ($5 млрд). Марченко ожидает до конца года получение остальных запланированных траншей.

Позднее в МВФ отказались комментировать прогресс Украины по выполнению условий этой программы.

отказались комментировать прогресс Украины по выполнению условий этой программы. Аналитики считают, что прогресс с МВФ зависит от ситуации с влиянием властей на НАБУ и САП.

зависит от ситуации с влиянием властей на НАБУ и САП. Ранее Украина направила письмо директору-распорядителю МВФ Георгиевой: просит возобновить сотрудничество в онлайн-режиме.

Напомним