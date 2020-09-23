В ЕС назвали условия для предоставления 1,2 миллиарда евро Украине
Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, но для этого ей надо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся усиления верховенства права. Об этом сказал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Что говорят представители ЕС
«Мы являемся мощным и надежным партнером Украины, и мы будем продолжать поддерживать процесс реформ в Украине, так же как суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказал Боррель.
Он отметил, что Украина и Европейский союз имеют наиболее всеобъемлющее соглашение об ассоциации, и ЕС предоставляет наибольшую финансовую поддержку Украине.
«Одним из самых больших вызовов сегодня является коронавирус. Европейский союз в этой ситуации также выражает солидарность с Украиной. Мы предоставили беспрецедентную поддержку Украине в борьбе с пандемией. Это почти 200 млн евро. Это крупнейшая финансовая помощь, которая была предоставлена нашим восточным партнерам.
Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, связанных с экономическим спадом, который был вызван пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить все требования, касающиеся усиления верховенства права в Украине», – подчеркнул Боррель.
Украина и МВФ
- 11 июня 2020-го МВФ обнародовал текст меморандума с украинским правительством, а 12 июня Украина получила первый транш на $2,1 млрд по новой 18-месячной программе stand-by ($5 млрд).
- Марченко ожидает до конца года получение остальных запланированных траншей.
- Позднее в МВФ отказались комментировать прогресс Украины по выполнению условий этой программы.
- Аналитики считают, что прогресс с МВФ зависит от ситуации с влиянием властей на НАБУ и САП.
- Ранее Украина направила письмо директору-распорядителю МВФ Георгиевой: просит возобновить сотрудничество в онлайн-режиме.
Напомним
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Европарламент 15 мая проголосовал за предоставление Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.
- 12 августа Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширению и соседству. В их число вошла и программа помощи Украине.
- Средства будут доступны в течение 12 месяцев, пересчитают их двумя частями. Максимальный срок погашения кредита — 15 лет.