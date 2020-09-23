Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии

Компания Corinth Pipeworks (Греция) стала первым безуглеродным производителем стальных труб для энергетического сектора в мире.



Об этом говорится в заявлении на сайте предприятия.



Corinth Pipeworks в мае заявила о намерении достигнуть безуглеродного производства стали в течение года. Для этого в 2019 году компания заключила контракт с поставщиком электроэнергии Public Power Corporation, чтобы обеспечить потребности завода в городе Фисба (Греция) в электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии.



Согласно Corinth Pipeworks электроэнергия составляет 91% от энергопотребностей предприятия. Компания ранее заявила, что провела ряд энергосберегающих мероприятий.



Напомним, что тем временем Еврокомиссия предлагает сократить выбросы парниковых газов на территории ЕС на 55% к 2030 году. На данный момент официальная цель в рамках European Green Deal составляет 40%.



Международная консалтинговая компания Roland Berger оценивает переход европейских металлургов на "зеленое" производство стали в ЕС в 100 млрд евро к 2050 году.



