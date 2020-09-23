В январе-августе Украина сократила экспорт агропродукции

В январе-августе Украина сократила экспорт агропродукции

В январе-августе 2020 года экспорт украинской продукции агропромышленного комплекса сократился на 0,8%, или на 0,1 млрд долларов до 13,7 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"За январь-август 2020 экспорт продукции АПК составил 13,7 млрд долларов, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в нем.

Отмечается, что в структуре экспорта выросли поставки подсолнечного масла на 619,6 млн долларов (+22%), пшеницы - на 173,7 млн долларов (+6%), ячменя - на 149,5 млн долларов (+37%).

При этом за указанный период сократился экспорт кукурузы на 436,4 млн долларов (-15%), соевых бобов - на 302 млн долларов (-54%), семян - на 459 млн долларов (-30%).

В то же время за 8 месяцев 2020 года импорт увеличился на 15% до около 4 млрд долларов по сравнению с январем-августом прошлого года.

В частности, Украина нарастила импорт сыров на 71,6 млн долларов (в 2 раза), табака - на 43,2 млн долларов (+42%) и картофеля - на 42,8 млн долларов (в 6 раз).

Вместе с тем сократился импорт семян подсолнечника на 22,9 млн долларов (-12%), кукурузы - на 15,7 млн долларов (-15%) и мороженой рыбы - на 15,1 млн долларов ( -7%).

Таким образом, внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил 9,7 млрд долларов, что свидетельствует о том, что Украина остается нетто-экспортером этой продукции.

Напомним, в 2019 году экспорт украинской продукции агропромышленного комплекса вырос на 19% до 22,2 млрд долларов по сравнению с 2018 годом.



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