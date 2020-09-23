Eurofer хочет расследовать импорт г/к рулона из Турции

Eurofer хочет расследовать импорт г/к рулона из Турции

Европейская ассоциация стали (Eurofer) подала заявку на антидемпинговое расследование в отношении горячекатаных рулонов из Турции в прошлую пятницу (18 сентября). Об этом пишет Yieh.com. После принятия заявки и подтверждения факта демпинга пошлина может быть введена задним числом в течение трех месяцев до вступления в силу временных антидемпинговых мер.

Предварительные меры должны были быть объявлены 23 декабря этого года и вступят в силу 14 января 2021 года, а это означало, что дата введения должна быть отсчитана до середины октября.

МинПром по материалам МеталлТорг

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