Курс валют в Киеве: 23 сентября 2020 года

Сегодня, 23 сентября 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 28,20 гривен/доллар.

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 28,10 гривен за доллар, продажи – 28,32 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 28,19 гривен/доллар, продажа – 28,23 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 32,70 гривен за евро, продажи – 33,25 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 33,00 гривен/евро, продажа – 33,13 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,45 гривен за 10 рублей, продажи – 3,80 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,67 гривен за 10 рублей, продажа – 3,70 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua