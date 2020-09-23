Марокко вводит 25% пошлину на импорт сварных труб

Марокко вводит 25% пошлину на импорт сварных труб

В Марокко определили размер 3-летних защитных пошлин на импортные сварные трубы. Согласно уведомлению министерства промышленности и торговли, первоначально ставка составит 25%, затем она будет снижаться на 1% ежегодно, сообщает MEsteel.

Пошлины взимаются с металлопродукции, соответствующей таможенным кодам 7306.19.10.90, 7306.19.99.00, 7306.30.10.99, 7306.30.99.00, 7306.50.10.90, 7306.50.99.00, 7306.61.10.00, 7306.61.90.00, 7306.69.10.00, 7306.69.99.00, 7306.90.10.90 и 7306.90.99.00. Из-под действия мер исключены стальные трубы, поступающие из КНР, Тайваня и Макао.

О расследовании в отношении импортных сварных труб было объявлено в октябре 2019 года. Инициаторы - местные металлургические компании Industube, Batifer и Longofer.

МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллектаPanasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Чтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под ВислойЧтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под Вислой
Блок рекламы


Похожие новости
В первом полугодии Интерпайп торговал трубами себе в убытокВ первом полугодии Интерпайп торговал трубами себе в убыток
Южная Корея расследует импорт нержавейки из трех странЮжная Корея расследует импорт нержавейки из трех стран
Тайваньская меткомпания YC Inox создает производство труб в ТурцииТайваньская меткомпания YC Inox создает производство труб в Турции
Минторг США установил нулевую пошлину для проката из ЯпонииМинторг США установил нулевую пошлину для проката из Японии
США пошли на уступки Канаде по импорту алюминияСША пошли на уступки Канаде по импорту алюминия
За время карантина Украина потеряла 15% налогов от импортаЗа время карантина Украина потеряла 15% налогов от импорта
Минторг США ввел систему мониторинга импорта сталиМинторг США ввел систему мониторинга импорта стали
Под Киевом произошел разрыв газовой трубы, по которой поставляют газ в ЕСПод Киевом произошел разрыв газовой трубы, по которой поставляют газ в ЕС
Канада закупит трубы в Южной Корее для производства сжиженного газаКанада закупит трубы в Южной Корее для производства сжиженного газа
Индия начала расследовать импорт китайского алюминиевого прокатаИндия начала расследовать импорт китайского алюминиевого проката
Последние новости
Подгружаем последние новости