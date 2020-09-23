Марокко вводит 25% пошлину на импорт сварных труб

В Марокко определили размер 3-летних защитных пошлин на импортные сварные трубы. Согласно уведомлению министерства промышленности и торговли, первоначально ставка составит 25%, затем она будет снижаться на 1% ежегодно, сообщает MEsteel.



Пошлины взимаются с металлопродукции, соответствующей таможенным кодам 7306.19.10.90, 7306.19.99.00, 7306.30.10.99, 7306.30.99.00, 7306.50.10.90, 7306.50.99.00, 7306.61.10.00, 7306.61.90.00, 7306.69.10.00, 7306.69.99.00, 7306.90.10.90 и 7306.90.99.00. Из-под действия мер исключены стальные трубы, поступающие из КНР , Тайваня и Макао.



О расследовании в отношении импортных сварных труб было объявлено в октябре 2019 года. Инициаторы - местные металлургические компании Industube, Batifer и Longofer.

