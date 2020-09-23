Нацбанк согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность главы правления Ощадбанка

Он победил в конкурсе еще в июне.

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру главы правления "Пиреус Банк МКБ" Сергея Наумова на должность главы правления государственного Ощадбанка.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Кандидатура согласована по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного Правлением Национального банка.

"В июне 2020 года Сергей Наумов победил в конкурсе на должность главы правления Ощадбанка", - говорится в сообщении Нацбанка.

Глава правления госбанка назначается и освобождается от должности наблюдательным советом банка после прохождения конкурсного отбора. Срок полномочий главы правления составляет пять лет. Глава правления вступает в должность после предоставления письменного согласия Национального банка.

По данным Finclub.net, Сергей Наумов в начале карьеры работал на Киевском машиностроительном заводе, а затем - тренером по каратэ, затем - инспектором по режиму Бюро информации и безопасности, маркетологом и финансовым директором малого предприятия "Фирма "Восток-4".

Банковскую карьеру начал в Первом украинском международном банке (ПУМБ) как специалист отдела кредитных операций коммерческого управления.

С 2000 по 2006 годы занимал различные должности в Райффайзенбанк Украина. С 2006 по 2008 год был заместителем главы правления УкрСиббанка, впоследствии стал его главой правления.

В 2010-2012 годах был главой правления Правэкс-банка. После этого стал главой правления дочернего банка Сбербанка РоSSии, в 2013 году был назначен заместителем главы правления.

С 2014 года возглавлял правление Пиреус Банка.

Напомним, о том, что Наумов победил в конкурсе, в июне сообщило профильное издание FinClub. Были заслушаны три кандидата. По словам источника, перед голосованием пять независимых членов наблюдательного совета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы "Укргазбанка" Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.

С 26 марта 2014 года Ощадбанком руководит Андрей Пышный. Он считается соратником Арсения Яценюка, который на момент назначения Пышного был премьер-министром Украины.

В августе 2019 года стало известно, что наблюдательный совет Ощадбанка решил продлить контракт с Пышным на пять лет. Это привело к конфликту с Национальным банком, который обвинил наблюдательный совет в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности".

После продления контракта с Пышным Нацбанк решил отказать в согласовании пяти членам наблюдательного совета, в том числе бывшему главе представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунеру. Был назначен новый состав наблюдательного совета Ощадбанка во главе с Байбой Апином.

В марте 2020 года были назначен конкурс на должность главы правления Ощадбанка, но его вскоре отменили с формулировкой "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами".

Впоследствии объявили повторный конкурс, на который Пышный уже не подавался.