Строящие Севпоток-2 суда не смогли получить страховку

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IGP&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода "Северный поток-2", пишет " Коммерсант ".



Об этом сказано в документе, распространенном от имени всех клубов группы. Там отмечено, что деятельность этих судов противозаконна и ставит клуб под угрозу нарушения санкций.



"В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами "Северного потока-2" или "Турецкого потока"",— сказано в документе.



В конце июля Сенат США одобрил проект военного бюджета, включающего ужесточение уже существующих санкций против "Северного потока-2". В сентябре Госдеп США призвал Германию пересмотреть отношения с Россией в части реализации проекта газопровода из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Позже СМИ сообщили, что Германия предложила США сделку в обмен на отмену санкций.