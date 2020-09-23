Строящие Севпоток-2 суда не смогли получить страховку

Строящие Севпоток-2 суда не смогли получить страховку

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IGP&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода "Северный поток-2", пишет "Коммерсант".

Об этом сказано в документе, распространенном от имени всех клубов группы. Там отмечено, что деятельность этих судов противозаконна и ставит клуб под угрозу нарушения санкций.

"В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами "Северного потока-2" или "Турецкого потока"",— сказано в документе.

В конце июля Сенат США одобрил проект военного бюджета, включающего ужесточение уже существующих санкций против "Северного потока-2". В сентябре Госдеп США призвал Германию пересмотреть отношения с Россией в части реализации проекта газопровода из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Позже СМИ сообщили, что Германия предложила США сделку в обмен на отмену санкций.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллектаPanasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Чтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под ВислойЧтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под Вислой
Блок рекламы


Похожие новости
Rio Tinto хочет получить 500 млн долл. для медного рудника в МонголииRio Tinto хочет получить 500 млн долл. для медного рудника в Монголии
Марченко надеется получить транш от МВФ. Запланировано еще два до конца годаМарченко надеется получить транш от МВФ. Запланировано еще два до конца года
Суд вернул из незаконной аренды государству 36 гектар леса в Белоцерковском районе на КиевщинеСуд вернул из незаконной аренды государству 36 гектар леса в Белоцерковском районе на Киевщине
Государственная компания "Центрэнерго" готова принять на баланс шахты после проведения аудитаГосударственная компания "Центрэнерго" готова принять на баланс шахты после проведения аудита
ДТЭК может вернуть государству арендованные шахты "Добропольеуголь"ДТЭК может вернуть государству арендованные шахты "Добропольеуголь"
На проектирование аэропорта в Мукачеве государство выделит 30 млн грнНа проектирование аэропорта в Мукачеве государство выделит 30 млн грн
Tata Steel никак не может получить обещанные 500 млн фунтов от властей БританииTata Steel никак не может получить обещанные 500 млн фунтов от властей Британии
Прокуратура Киевщины пытается через суд вернуть государству 28 гектар земли в Фастовском районеПрокуратура Киевщины пытается через суд вернуть государству 28 гектар земли в Фастовском районе
Суд не усмотрел в аресте акций Мотор Сичи интересов государстваСуд не усмотрел в аресте акций Мотор Сичи интересов государства
Nippon Steel обжалует решение суда Южной Кореи об аресте активовNippon Steel обжалует решение суда Южной Кореи об аресте активов
Последние новости
Подгружаем последние новости