НСЗУ выплатила медучреждениям более 965 млн грн за оказание помощи пациентам с инфарктом и инсультом

С апреля Национальная служба здоровья Украины выплатила медучреждениям за оказание помощи пациентам с инфарктом и инсультом более 965 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ.

"НСЗУ законтрактовала 192 медучреждения на оказание помощи пациентам при остром мозговом инсульте и 65 учреждений - на оказание помощи при остром инфаркте миокарда. С апреля НСЗУ выплатила медучреждениям за оказание помощи пациентам с инфарктом и инсультом более 965 млн. грн", - говорится в сообщении.

На сегодня почти 40 тысяч пациентов с инфарктом и инсультом получили помощь в этих медучреждениях в апреле-августе. В частности: 31 151 пациент получил помощь при инсульте, 8 723 пациента получили помощь при инфаркте.

В НСЗУ отметили, что в пакет услуг по лечению инфаркта и инсульта, которые пациент получает безоплатно в медучреждении, входят: диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования), проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте), круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации, медицинская реабилитация в остром периоде, лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы, лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизованно за средства бюджета (например, стенты), и питание в стационарных условиях.

НСЗУ предлагает оставить в программе медицинских гарантий на 2021 год лечение инфаркта и инсульта приоритетными направлениями. А также ввести повышающий коэффициент на уровне 5% доплат за соблюдение бригадами экстренной медицинской помощи правильных маршрутов пациентов. Центр экстренной медицинской помощи получит больше, если бригада будет доставлять пациента с подозрением на инфаркт или инсульт именно в то заведение, которое имеет договор с НСЗУ на лечение этих заболеваний.

Напомним, в августе стало известно, что НСЗУ заключила более 500 контрактов с частными больницами и врачами-ФЛП. Это почти треть от общего количества учреждений первичной медицинской помощи, которые законтрактованы НСЗУ.