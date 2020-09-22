В Украине растет потребление лекарственных средств, - исследование

Аналитики отмечают, что на рынке доля рецептурных лекарств почти вдвое больше, чем препаратов без рецепта.

В Украине растет потребление лекарственных средств, - исследование
Фото: 2day.kh.ua

Объем потребления лекарственных средств в 2019 году вырос в Украине до $105 на человека. В 2018 году этот показатель составлял $82 миллиона.

Об этом говорится в справочнике "Фармацевтика Украины 2020", подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании "Дарница" и аналитического партнера BusinessViews, пишет РБК-Украина.

Аналитики отмечают, что на рынке доля рецептурных лекарств почти вдвое больше, чем препаратов без рецепта: 61% и 39% соответственно.

В десятке самых популярных среди украинцев препаратов преобладают средства для лечения желудочно-кишечного тракта и метаболизма, опорно-двигательной и кровеносной системы.

Украинцы отдают предпочтение отечественным препаратам - в ТОП-10 компаний представлены шесть отечественных производителей, суммарная доля которых составляет 18,8%.

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, ключевым фактором развития фармацевтического рынка являются потребители.

"В отличие от стран с развитой системой медицинского страхования, в Украине пациенты преимущественно финансируют свое лечение, на розничный сегмент приходится 89% продаж", - отмечает Шимкив.

По данным исследования, среднегодовой темп роста объемов аптечного рынка за последние 5 лет составляет 12%. В 2019 году объем рынка в денежном эквиваленте достиг 3,4 млрд долл.

Как отмечают авторы исследования, объем реализации лекарственных средств через аптеки за последние девять лет существенно не изменился. Наметившийся к 2013 году рост был остановлен кризисом, последствия которого рынок ощущает и сегодня. Но в то же время аналитики отмечают тенденцию к восстановлению: начиная с 2016 года потребление лекарств растет и в 2019 году составило 1,110 млрд упаковок.

В процентном соотношении структура аптечного рынка в 2019 году выглядит следующим образом: в денежном выражении преобладают препараты иностранного происхождения - 63% против 37% украинских лекарств. Однако в натуральном выражении доля отечественных препаратов составляет 69%, а иностранных - 31%.

"Аптечный сектор составляет основу рынка лекарственных средств. В натуральном выражении на рынке преобладают украинские препараты, но в денежном выражении иностранные товары имеют большую часть из-за более высокой цены", - говорится в справочнике.

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