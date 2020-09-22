Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает маловероятным дальнейшее ухудшение прогноза урожая зерновых в Украине в 2020 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В начале апреля по зерновым мы прогнозировали (...) 72 млн тонн. Сейчас, исходя из того, что завершен сбор пшеницы, подсолнечника, начинается сбор кукурузы, прогнозы, к сожалению, будут ниже", - сказал глава Минэкономики.

По его словам, правительство ожидает 68 млн тонн зерновых. Больше активных пересмотров прогноза не будет.

Напомним, в августе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства скорректировало прогнозируемое производство зерновых для всех категорий хозяйств урожая 2020 года в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн.