Bank of New York обработал операции на $137 миллионов от пирамиды OneCoi

Один из старейших банков Америки Bank of New York Mellon еще в феврале 2017 года уведомил финансовую разведку США (FinCEN) о подозрительных операциях более чем на $137 млн, связанных с одной из самых крупных криптовалютных пирамид OneCoin. Такие выводы были сделаны специалистами банка , которым показались подозрительными 29 осуществленных в 2015-2016 годах транзакций. Сторонами этих платежей выступали 13 банков и компании, связанные с OneCoin.

