Bank of New York обработал операции на $137 миллионов от пирамиды OneCoi

Через Bank of New York проходили транзакции, связанные с криптовалютной пирамидой OneCoin. Сумма транзакций составила более чем $137 млн, сообщает международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».

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Как все произошло

Один из старейших банков Америки Bank of New York Mellon еще в феврале 2017 года уведомил финансовую разведку США (FinCEN) о подозрительных операциях более чем на $137 млн, связанных с одной из самых крупных криптовалютных пирамид OneCoin. Такие выводы были сделаны специалистами банка, которым показались подозрительными 29 осуществленных в 2015-2016 годах транзакций. Сторонами этих платежей выступали 13 банков и компании, связанные с OneCoin.

В банке сочли, что речь идет о многоуровневой схеме, в которой источник средств скрывался путем проведения транзакций через подставные фирмы.

От деятельности этой пирамиды пострадало свыше 3 млн человек, а ущерб оценивается от €4 млрд до €15 млрд.

Согласно опубликованным журналистами документам банковских служб по оценке рисков, другие банки также сообщали о подозрительных операциях, например, HSBC, JPMorgan Chase, Commerzbank, Standard Chartered и другие. На фоне публикации этой информации котировки акций банков снизились на 3-5%, что негативно отразилось на фондовых индексах и рынке криптовалют.

Первые зачатки борьбы против пирамиды появились в сентябре 2015 года. Тогда Комиссия по финансовому надзору Болгарии опубликовала специальное сообщение, посвященное OneCoin. После этого пирамида прекратила работу в стране и перестала использовать местные банки для обработки платежей.

В сентябре 2016 года в дело вступила Великобритания. К этому моменту и с начала года британцы инвестировали в пирамиду около €30 млн.

Работала пирамида по принципу сетевого маркетинга.

В 2017 году с более жесткой риторикой по отношению к Onecoin выступили Банк Таиланда и Управление по финансовым рынкам Австрии. В то же время финансовый регулятор Италии запретил все действия с криптовалютой OneCoin, а правительство Германии приказало компании прекратить бизнес в стране.

Фигуранты пирамиды

Пирамида OneCoin была организована в 2014 году Ружи Игнатовой родом из Болгарии. За неполных три года криптовалютный проект привлек более 3 млн человек, которые, по данным ФБР, вложили в него около €4 млрд. По другим данным, сумма ущерба может достигать €15 млрд.

Согласно сообщению Министерства юстиции США , Игнатова и другие участники OneCoin обвиняются в создании многомиллиардной пирамиды с целью продажи мошеннической криптовалюты.

Вероятно, интерес финансовых регуляторов подтолкнул Игнатову к побегу. В октябре 2017 года в Лиссабоне должна была состояться конференция с инвесторами пирамиды и ее промоутерами. «Криптокоролева» на нее не пришла и с тех пор о ней ничего не известно.

Пирамиды на слуху

Самый крупный ущерб в блокчейн-индустрии наносят схемы Понци. Они пользуются особой популярностью у мошенников, которые ежегодно обманывают сотни тысяч людей. «Минфин» подробно писал об этих мошеннических операциях.

Bitconnect

Вторая по объему привлеченных средств пирамида — Bitconnect. Она была организована в 2016 году неизвестной командой разработчиков, главный из которых называл себя Satao Nakamoto. Инвесторам предлагалось купить токены BCC и временно заблокировать их на специальной платформе. На ней якобы работал торговый бот, который со временем должен был вернуть полученные средства с прибылью.

Один из первых, кто сообщил в ноябре 2017 года о схожести Bitconnect с финансовой пирамидой, был создатель Ethereum Виталик Бутерин.

Одновременно с Бутериным предупреждение касательно деятельности Bitconnect вынесло правительство Великобритании. А точку в истории Bitconnect поставило правительство США . В январе 2018 года финансовые регуляторы Техаса и Северной Каролины назвали бизнес-модель Bitconnect классической финансовой пирамидой и обратились к организаторам с требованием приостановить деятельность и продажу токенов BCC.

PlusToken

Впервые об этой крупной пирамиде стало известно летом 2018 года из китайского мессенджера WeChat. Организаторы обещали инвесторам доход в размере от 10% до 30% в месяц, бонусы за привлечение новых участников. Использовался схожий с Bitconnect механизм. Для участия требовалось обменять биткоин и другие монеты на криптовалюту PLUS, в которой клиенты получали вознаграждения.

Согласно данным портала Bitcoinmagazine, PlusToken смогла привлечь более 4 млн инвесторов из Китая, Японии, Германии, а также РоSSии и Украины, и других стран. Таким образом было собрано более 200 тыс. BTC, 789 тыс. ETH и 26 млн EOS.

PlusToken ориентировалась на людей, слабо разбирающихся в цифровых активах. Организаторы для завоевания доверия клиентов проводили обучающие лекции. На них рассказывалось, как купить криптовалюту и, соответственно, конвертировать ее в токены Plus.

Украинские пирамиды

В НКЦБФР напомнили, что в нашей стране финансовые пирамиды являются распространенным и болезненным явлением. Действующее законодательство Украины и отсутствие надлежащего контроля за финансовой деятельностью компаний создает свободные условия для злоупотреблений на рынках.

Среди ярких примеров последнего времени — мошеннические действия с проектом B2B Jewelry и банком «Аркада».

Многие инвесторы потеряли деньги, правоохранительными органами были возбуждены дела.