Европейские производители арматуры повысили закупочные цены на лом

В этом месяце производители арматуры в западноевропейских странах произвели умеренное повышение цен на металлолом. Потребление в строительной отрасли остается относительно высоким. Тем не менее, отмечается отсутствие крупных транзакций, и сохраняются опасения по поводу Covid-19.



Немецкие производители арматуры установили минимальную базовую цену на закупаемый лом в 200 евро за тонну. Заводы сообщают о хороших книгах заказов, а сроки доставки составляют от четырех до шести недель. Закупки немного замедлены, но в ближайшие месяцы активность должна возрасти. Местные производители сталкиваются со снижением рентабельности, поскольку пока еще не решились резко увеличить цены на сталь.



Итальянские производители арматуры в сентябре повысили цены. Здесь отмечается небольшое оживление в строительном секторе. Есть надежда, что в краткосрочной перспективе государственные инвестиции приведут к росту этого сегмента. Покупатели, однако, продолжают делать покупки осторожно. Экономические проблемы сохраняются на фоне вспышки коронавируса.



Итальянские торговцы металлоломом смогли поднять свои продажи в этом месяце благодаря растущей международной тенденции. Тем не менее, программы закупки лома на местных предприятиях ограничены.



Базовая стоимость испанской арматуры в этом месяце стабилизировалась. Объем производства снизился из-за программ технического обслуживания заводов, но отмечается отсутствие крупных объемов бизнеса. Покупатели ждут предложений от бывшего завода по производству арматуры Gallardo Balboa, расположенного в Хетафе, который недавно был приобретен группой Cristian Lay.



В строительном секторе Испании дела идут неплохо. Условия в остальных отраслях застопорились из-за отложенных проектов и отсутствия решений на фоне пандемии коронавируса.