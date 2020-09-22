Суд обязал НБУ выплатить 129 миллионов экс-владельцам Радикал Банка

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу НБУ и оставил без изменений решение хозсуда Киева о взыскании с Нацбанка 128,9 млн грн «имущественного ущерба» в пользу «Промышленная инновационная компания». Как отмечает Finbalance, это дело рассматривается в судах по второму кругу.

Суд обязал НБУ выплатить 129 миллионов экс-владельцам Радикал Банка
Фото: mind.ua

Радикал банк. Что известно

Это бывший украинский коммерческий банк. Работал на рынке с 2010 года. Радикал банк признали банкротом в июле 2015 года. Тогда же в банке была введена временная администрация. В ноябре правление Нацбанка одобрило Постановление о ликвидации ПАО «Радикал Банк».

Владельцем 71% акций Радикал Банка является ООО «Промышленная инновационная компания». Ее контролируют Александр Шпак (71%) и Веремийченко Анри (28%). Деятельность Радикал банка часто связывают с «Семьей Януковича».

Что происходит

Бывшие владельцы банка через ООО «Промышленная инновационная компания» судятся с НБУ за «неправомерное решение» об отнесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных.

В августе 2019 года Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ. Суд отменил решения судов низших инстанций, которым был удовлетворен указанный иск «Промышленная инновационная компания» и решено взыскать с Нацбанка в пользу этой фирмы 128,9 млн грн возмещения имущественного вреда. Тогда суд кассационной инстанции отправил это дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции — хозсуд Киева.

В ходе судебного процесса «Промышленная инновационная компания» отмечала, что постановление НБУ об отнесении Радикал Банк к категории неплатежеспособных было признано противоправным и отменено судебными решениями.

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить ходатайство НБУ о назначении экспертизы по этому делу. Свое ходатайство Нацбанк мотивировал законом о банках.

Законом установлен особый порядок возмещения вреда, причиненного в случае отмены в судебном порядке решения НБУ о выводе с рынка банков.

Как отмечает издание, именно международно признанная аудиторская фирма должна подтвердить размер ущерба, если таковой был причинен владельцам выведенного с рынка банка. Однако, Северный апелляционный хозсуд трактовал ситуацию и закон иначе.

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