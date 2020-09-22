Украина снижает потребление электроэнергии

Украина снижает потребление электроэнергии

В течение недели 14-20 сентября общее потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило около 2,462 млрд кВт·час

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление в рабочие дни снизилось на 2%, а в выходные - на 6,6%, сообщает НЭК "Укрэнерго".

В то же время потребление было на 0,8% больше, чем на прошлой неделе (2,443 млрд кВт·ч). При этом среднесуточное потребление в рабочие дни увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей (358,3 млн кВт·ч против 353,1 млн кВт·ч), а в выходные наоборот уменьшилось на 0,9% (335,7 млн кВт·ч против 338,6 млн кВт·ч).

С начала сентября потребление составило 7,04 млрд кВт·ч, что на 4,3% больше значения прогнозного баланса.

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