Власти Малайзии дали зеленый свет для китайской Hebei

Власти Малайзии дали зеленый свет для китайской Hebei

Власти Малайзии одобрили проект китайской компании Hebei Xinwu'an Iron and Steel Group, предусматривающие строительство металлургического комбината мощностью 10 млн. т в год.

Предприятие будет расположено в промышленной зоне Samararu Industrial Park в провинции Саравак на острове Калимантан. Строительство должно стартовать в ближайшие месяцы.

Мощность первой очереди комбината составит 5 млн. т в год, объем инвестиций — около $3,15 млрд. Предполагается, что завод будет производить листовой прокат, который будет продаваться не только на внутреннем рынке, но и на экспорт, в частности, в Индонезию.

Проект реализуется в рамках китайской стратегии «Одного пояса и одного пути» и пользуется поддержкой правительства Малайзии, рассчитывающего, что строительство меткомбината будет способствовать экономическому развитию островной части государства.

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