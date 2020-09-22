Южная Корея расследует импорт нержавейки из трех стран

Южная Корея расследует импорт нержавейки из трех стран

Торговая комиссия Южной Кореи, относящаяся к Министерству торговли, промышленности и энергетики, объявило о проведении антидемпингового расследования импорта нержавеющего листового проката толщиной до 8 мм из Китая, Тайваня и Индонезии.

Инициатором расследования выступила корейская металлургическая корпорация Posco. По ее сведениям, импорт нержавеющего проката привел к снижению ее рыночной доли, уменьшению рентабельности и падению цен.

Объем корейского рынка нержавеющего листового проката в 2019 г. оценивался в 1,5 млн. т или около $3 млрд. Доля Posco составила на нем 46,2%, а импортной продукции из трех стран — 45,6% в совокупности.

Предварительные результаты расследования ожидаются в феврале 2021 г. Окончательные антидемпинговые пошлины могут быть установлены в июле.

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