SWIFT меняет стратегию развития мгновенных международных платежей

Порядок осуществления платежей и исполнения операций с ценными бумагами будет кардинально изменен согласно новой стратегии, сообщает SWIFT на своем сайте.

SWIFT меняет стратегию развития мгновенных международных платежей
Фото: www.ukrinform.ua

Что изменится

Система обмена финансовыми сообщениями SWIFT подчеркнула, что в рамках новой стратегии кардинально изменен порядок осуществления платежей и исполнения операций с ценными бумагами.

Также будет модернизирована инфраструктура для трансграничных операций, что позволит финансовым институтам во всем мире совершать транзакции мгновенно и беспрепятственно.

Компания станет предоставлять комплексные услуги по управлению процессом исполнения транзакций, не ограничиваясь обменом финансовыми сообщениями. Новый подход будет способствовать развитию инноваций, позволяя финансовым институтам – самостоятельно или в сотрудничестве с финтех-компаниями – разрабатывать дополнительные услуги для развития бизнеса:

  • в сфере платежей – расширение спектра предложений для бизнеса и потребителей, а также повышение качества обслуживания конечных потребителей;
  • в сфере операций с ценными бумагами – дополнительные преимущества за счет более эффективного процесса сверки, усовершенствованных видов отчетности и сервисов по обслуживанию активов;
  • в сфере транспарентности операций – полная прозрачность процесса проведения операций, позволяющая сократить количество случаев неисполнения по сделкам и штрафов.

Что ожидается

Модернизированная платформа SWIFT обеспечит взаимодействие между финансовыми учреждениями и другими участниками рынка и позволит наладить более бесшовные процессы, оптимизирует скорость и станет поддерживать полную прозрачность и прогнозируемость операций на всех этапах исполнения в любой точке мира. Именно это подчеркнул председатель Совета Директоров SWIFT Явар Шах, говоря о том, что «в течение следующих двух лет SWIFT коренным образом изменит процесс проведения платежей и операций с ценными бумагами».

Нововведение предоставит возможность осуществлять мгновенные бесшовные транзакции между более 4 млрд счетов, обслуживаемых финансовыми учреждениями – пользователями финансовой сети SWIFT.

Кроме того, цифровая платформа нового поколения будет использовать API и облачные технологии для предоставления процессинговых сервисов. Ранее банки традиционно разрабатывали их самостоятельно в рамках своей инфраструктуры. Теперь новые технологии позволят сэкономить время и сократить затраты для всей индустрии.

Ранее сообщалось

Сообщалось, что SWIFT планирует отложить дату миграции на ISO 20022 для трансграничных платежей на 12 месяцев — с ноября 2021 года до конца 2022 года. Причина в том, что банки не успевают подготовить существующую инфраструктуру для перехода.

ISO 20022 — это стандарт и методология создания описаний бизнес-процессов, сопровождающихся обменом электронными финансовыми сообщениями, и проектирования схем и форматов этих сообщений. Проще говоря, это новый стандарт для электронного обмена данными между всеми участниками финансовых и торговых рынков.

Ожидается, что ISO 20022 произведет настоящую революцию не только в трансграничных платежах, но и во всей платежной инфраструктуре.

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