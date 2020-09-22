Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении

Министерство юстиции Польши подало ходатайство об аресте мажоритарного владельца и председателя наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чернецкого. Об этом заявил глава польского Минюста Збигнев Зиобро, сообщает Reuters.

Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Лешек Чарнецкий/Фото: radiopolsha.pl

В чем подозревают

Чарнецкий подозревается в мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack. По данным польского антимонопольного управления, в марте 2016 года Idea Bank продавал своим клиентам облигации GetBack, из-за чего они понесли огромные убытки.

Зиобро заявил, что если суд решит задержать Чернецкого, Польша выдаст международный ордер на его арест, поскольку он находится за границей. За преступление, в котором обвиняется владелец Idea Bank, он может быть наказан 15 годами лишения свободы.

В прокуратуре считают, что Чарнецкий лично способствовал продаже акций пирамиды GetBack через Idea Bank и должен понести за это ответственность.

Пресс-служба суда Варшавы заявила, что рассмотрит это ходатайство в октябре 2020 года.

Позиция банка

В свою очередь Idea Bank хочет, чтобы все вопросы, связанные с GetBack и его финансовыми инструментами, были проанализированы и объяснены.

«Идея Банк работает без сбоев. Мы остаемся на связи с контролирующими органами», — заявили в банке.

Что известно о GetBack

GetBack- польская коллекторская компания, которая покупала портфели долгов и занималась взысканием задолженностей в 2012-2018 годах. В 2017 году она вышла на Варшавскую биржу и начала продажу акций.

Как пишет finclub, GetBack столкнулась с проблемами в 2018 году, когда приобрела большие портфели проблемных долгов по более высоким ценам, чем конкуренты, финансируя их за счет выпусков краткосрочных облигаций.

В 2018 году компания объявила о банкротстве. Суд возбудил ускоренную процедуру реструктуризации GetBack, а регулятор финансового рынка направил в прокуратуру сообщение о правонарушении в отношении деятельности компании.

Выяснилось, что владельцы GetBack подделывали финансовую отчетность и выводили средства. Более 9000 поляков купили облигации компании, но не получили инвестированные средства обратно. Общий ущерб от махинаций оценивается в 2,5 млрд злотых ($ 675 млн). Деятельность компании считается одной из крупнейших афер в Польше за последние годы.

А что в Украине

В декабря 2019 года польский Getin Holding S.A. заявил о намерении продать украинский Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital.

После этого Getin объявил о соглашении о продаже 100% акций украинского Идея Банка группе компаний Dragon Capital почти за 1,4 млрд грн ($ 58,5 млн), что составляет около 1,6 капитала.

Планировалось, что передача доли в Идея Банк Украина будет осуществлена ??до 31 мая 2020 года.

Однако в конце июня стало известно, чтостороны расторгли договор и Getin Holding отказался продавать банк. Стороны не смогли в течение установленного срока согласовать цену продажи Идея Банка.

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