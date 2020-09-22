Сентябрьская распродажа: состояние богатейших людей мира сократилось на $23 миллиарда за день
Суммарное состояние девяти из топ-10 богатейших бизнесменов мира снижалось в понедельник на $22,9 млрд, а к 19:30 падение замедлилось до $18,3 млрд.
Суммарное состояние девяти из топ-10 богатейших бизнесменов мира снижалось в понедельник на $22,9 млрд, а к 19:30 падение замедлилось до $18,3 млрд следует из
Кто и сколько потерял
Сильнее всего капитал сокращался у владельца Louis Vuitton и богатейшего бизнесмена Европы Бернара Арно — по состоянию на 19:00 падение составляло $5,5 млрд.
Из-за падения рынков Арно уступил второе место в списке Forbes бывшему главе Microsoft Биллу Гейтсу — его состояние снижалось на $1,7 млрд.
На $3,8 млрд уменьшалось состояние лидера списка Джеффа Безоса, гендиректора крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon.
В первую пятерку антилидеров дня также входят инвестор Уоррен Баффет (терял $3,4 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг (терял $2,6 млрд).
Цукерберг тоже потерял одну позицию в рейтинге Forbes: его обошел глава Tesla Илон Маск, ставший четвертым: его капитал сокращался на $1,9 млрд.
Кто заработал на падении рынка
Единственным миллиардером из топ-10 рейтинга Forbes, у которого состояние в понедельник неуклонно росло, оказался председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон. Его капитал прибавлял $790 млн.
Накануне Oracle сообщила, что наряду с Walmart получит 20% в новой компании, которая будет управлять бизнесом видеосервиса TikTok, и президент США Дональд Трамп заявил об одобрении сделки.
Предыстория
В понедельник снизились все основные фондовые индексы. Dow Jones (включает крупнейшие по капитализации компании США) упал на 2,76%. Индекс S&P 500 — на 2,13%.
«Технологический» индекс биржи Nasdaq снижается на 1,1%. Немного снижается доходность 30-летних гособлигаций США — на 0,27%. Это значит, что на них вырос спрос — инвесторы пытаются подстраховаться более надежными активами.
Падение европейских акций оказалось самым сильным с 11 июня,
Причина падения рынка
Стоимость акций достигла минимального уровня за два месяца из-за растущих опасений ужесточения связанных с коронавирусом ограничений и расследования международной группы журналистов о подозрительных транзакциях крупнейших банков на сумму больше $2 трлн,