Сентябрьская распродажа: состояние богатейших людей мира сократилось на $23 миллиарда за день

Суммарное состояние девяти из топ-10 богатейших бизнесменов мира снижалось в понедельник на $22,9 млрд, а к 19:30 падение замедлилось до $18,3 млрд.

Сентябрьская распродажа: состояние богатейших людей мира сократилось на $23 миллиарда за день
Фото: forbes.ru

Суммарное состояние девяти из топ-10 богатейших бизнесменов мира снижалось в понедельник на $22,9 млрд, а к 19:30 падение замедлилось до $18,3 млрд следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени. Причина — падение фондовых рынков, пишет Forbs.

Кто и сколько потерял

Сильнее всего капитал сокращался у владельца Louis Vuitton и богатейшего бизнесмена Европы Бернара Арно — по состоянию на 19:00 падение составляло $5,5 млрд.

Из-за падения рынков Арно уступил второе место в списке Forbes бывшему главе Microsoft Биллу Гейтсу — его состояние снижалось на $1,7 млрд.

На $3,8 млрд уменьшалось состояние лидера списка Джеффа Безоса, гендиректора крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon.

В первую пятерку антилидеров дня также входят инвестор Уоррен Баффет (терял $3,4 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг (терял $2,6 млрд).

Цукерберг тоже потерял одну позицию в рейтинге Forbes: его обошел глава Tesla Илон Маск, ставший четвертым: его капитал сокращался на $1,9 млрд.

Кто заработал на падении рынка

Единственным миллиардером из топ-10 рейтинга Forbes, у которого состояние в понедельник неуклонно росло, оказался председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон. Его капитал прибавлял $790 млн.

Накануне Oracle сообщила, что наряду с Walmart получит 20% в новой компании, которая будет управлять бизнесом видеосервиса TikTok, и президент США Дональд Трамп заявил об одобрении сделки.

Предыстория

В понедельник снизились все основные фондовые индексы. Dow Jones (включает крупнейшие по капитализации компании США) упал на 2,76%. Индекс S&P 500 — на 2,13%.

«Технологический» индекс биржи Nasdaq снижается на 1,1%. Немного снижается доходность 30-летних гособлигаций США — на 0,27%. Это значит, что на них вырос спрос — инвесторы пытаются подстраховаться более надежными активами.

Падение европейских акций оказалось самым сильным с 11 июня, заметил Bloomberg.

Причина падения рынка

Стоимость акций достигла минимального уровня за два месяца из-за растущих опасений ужесточения связанных с коронавирусом ограничений и расследования международной группы журналистов о подозрительных транзакциях крупнейших банков на сумму больше $2 трлн, пишет Bloomberg.

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