Сентябрьская распродажа: состояние богатейших людей мира сократилось на $23 миллиарда за день

Суммарное состояние девяти из топ-10 богатейших бизнесменов мира снижалось в понедельник на $22,9 млрд, а к 19:30 падение замедлилось до $18,3 млрд.

Фото: forbes.ru

Суммарное состояние девяти из топ-10 богатейших бизнесменов мира снижалось в понедельник на $22,9 млрд, а к 19:30 падение замедлилось до $18,3 млрд следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени. Причина — падение фондовых рынков, пишет Forbs.

Кто и сколько потерял

Сильнее всего капитал сокращался у владельца Louis Vuitton и богатейшего бизнесмена Европы Бернара Арно — по состоянию на 19:00 падение составляло $5,5 млрд.

Из-за падения рынков Арно уступил второе место в списке Forbes бывшему главе Microsoft Биллу Гейтсу — его состояние снижалось на $1,7 млрд.

На $3,8 млрд уменьшалось состояние лидера списка Джеффа Безоса, гендиректора крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon.

В первую пятерку антилидеров дня также входят инвестор Уоррен Баффет (терял $3,4 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг (терял $2,6 млрд).

Цукерберг тоже потерял одну позицию в рейтинге Forbes: его обошел глава Tesla Илон Маск, ставший четвертым: его капитал сокращался на $1,9 млрд.