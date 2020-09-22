Мировое производство алюминия в августе выросло на 1,5%

Как следует из данных International Aluminum Institute (IAI), за январь-август 2020 года производство первичного алюминия выросло в годовом сопоставлении на 1,44% до 43,037 млн. тонн.



В течение августа 2020 года производство первичного алюминия в мире составило 5,485 млн. тонн (в июле - 5,489 млн. тонн). Улучшение показателей в годовом сопоставлении - 2,44%.



На долю Китая в августе, как и по итогам июля, пришлось 3,17 млн. тонн первичного алюминия. Рост объёмов к августу 2019 года - 6,59%.

