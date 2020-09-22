Радабанк получил 100 миллионов рефинанса НБУ

Национальный банк на аукционе 18 сентября предоставил 100 млн грн краткосрочного рефинансирования под 6% годовых только одному банку. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Радабанк получил 100 миллионов рефинанса НБУ
Фото: mind.ua

«18 сентября 2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворена заявка 1-го банка на общую сумму 100 млн грн по процентной ставке 6% годовых», — сообщает регулятор.

По данным НБУ, 100 млн грн рефинанса получил Радабанк.

Ранее сообщалось

На аукционе 4 сентября НБУ также удовлетворил только одну заявку — 100 млн грн короткого рефинанса получил банк Сич.

Нацбанк на аукционе 11 сентября предоставил семи банкам 1,909 млрд грн рефинансирования сроком до 5 лет под 6% годовых.

Всего с 8 мая Нацбанк провел пять тендеров по рефинансированию сроком до 5 лет на сумму около 16,4 млрд грн.

Следующий аукцион по рефинансированию сроком до 90 дней состоится 25 сентября.

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