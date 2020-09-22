Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок потеряли 5-6% в ходе торгов в понедельник на фоне опасений по поводу возобновления добычи на востоке Ливии, которое может усугубить ситуацию с избыточным предложением.



Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составила 41,02 долл. за баррель, что на 2,13 долл. (4,94%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.



Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 2,4 долл. (5,84%) - до 38,71 долл. за баррель.



Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, пишет агентство Dow Jones.



Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн б/с.



Газета The Wall Street Journal со ссылкой на ливийских чиновников сообщает, что добыча в стране будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки начиная с четверга.



"Ливия - главный фактор, определяющий сегодняшнюю динамику цен", - сказал директор по исследованиям сырьевого рынка Julius Baer Норберт Рюкер.



На прошлой неделе нефть уверенно подорожала после того, как по итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего 17 сентября, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года.



Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выразил уверенность, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.



JMMC рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.



Однако аналитики SaxoBank сохраняют "осторожность относительно способности нефти значительно подняться в короткой перспективе, разве что ОПЕК+ неожиданно откажется от намеченного на январь повышения квот добычи на 2 млн баррелей в сутки".



