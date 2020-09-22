Газпром запросил у Украины дополнительные мощности для транспортировки газа

Газпром запросил у Украины дополнительные мощности для транспортировки газа

РоSSийский "Газпром" запросил дополнительные мощностей для транспортировки природного газа через украинскую ГТС в Европу в октябре.
Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", для выполнения этого запроса компания сегодня получила дополнительные мощности на межгосударственных соединениях, передает БизнесЦензор.

"Услуги по организации транзита будут оплачены "Газпромом" дополнительно к основному транзитному договору", – сказано в сообщении.

Аукцион по распределению мощностей на межгосударственных соединениях состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) сегодня, 21 сентября. Как отмечают в "Нафтогазе", это первый подобный аукцион.

"По итогам торгов "Нафтогазу распределены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита "Газпрома". При этом такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как "Нафтогазу", так и "Оператору ГТС Украины", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" (РоSSия) подписали Соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины сроком действия в 2020-2024 годах. При этом согласованы объемы роSSийского газа для транспортировки европейским потребителям в рамках этого соглашения. Так, в 2020 году речь идет о забронированных мощностях в объеме 65 млрд кубометров, которые оплачиваются по принципу "качай или плати"

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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