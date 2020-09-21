Турция нарастила закупки чугуна в Украине на 153%

Турция нарастила закупки чугуна в Украине на 153%

Металлургические предприятия Турции в июле увеличили импорт чугуна из Украины на 153,8%, до 72,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.

Об этом сообщил Steel Orbis со ссылкой на данные Туристического статистического института (TUIK).

В январе-июле Турция увеличила импорт чугуна из Украины на 83,8%, до 206,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В целом турецкие металлурги за 7 мес. увеличили импорт чугуна на 3,2%, до 766,7 тыс. т, по сравнению с 7 месяцами 2019 года.

Основным поставщиком чугуна в Турцию является РоSSия. На неё пришлось 52% от общей доли поставок. За семь месяцев турецкие металлурги потребили 399,6 тыс. т роSSийского чугуна, что на 25,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Турция – седьмой по объемам производитель стали в мире. По данным World Steel, страна в 2019 году сократила выпуск стали на 9,6% по сравнению с предыдущим годом – до 33,7 млн т.

Напомним, что в июле украинские металлурги увеличили экспорт чугуна на 67,7%, до 331,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За 7 мес. Украина экспортировала 1,8 млн т чугуна. Это на 29,1% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Турция – третий по величине потребитель украинского чугуна. На нее приходится 7,76% от общего объема поставок за 7 мес.

МинПром по материалам ГМК Центр

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