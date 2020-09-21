Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков-банкротов 26,6 миллиона

Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков в течение августа 2020 года, равна 26,6 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Основные цифры за восемь месяцев

По состоянию на 1 сентября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 74 действующих банка. На начало сентября 2020 года продолжается ликвидация 50 неплатежеспособных банков, завершена ликвидация 45 банков.

Общая сумма аккумулированных Фондом на 1 сентября 2020 года средств составила 14 617,1 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе - августе текущего года поступило 2975,0 млн грн.

Всего за январь - август 2020 года вкладчикам выплачено гарантированное возмещение на общую сумму 161,7 млн грн.

Ключевые решения Фонда в августе

С августа 2020 года ликвидация Евробанка, банка «Национальные инвестиции», Имэксбанка и УПБ осуществляется Фондом непосредственно. Кроме того, продлена процедура управления имуществом (активами) этих банков Фондом.

26 августа текущего года начата процедура вывода банка «Аркада» путем введения в нем временной администрации.

С 11 сентября 2020 года Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам банка «Аркада» по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета).

Новые решения по делу банка Аркада

ФГВФЛ обратился в Кабинет Министров Украины и к холдинговой компании «Киевгорстрой» с запросом о назначении нового уполномоченного банка по управлению активами двух пенсионных и одного детского фондов неплатежеспособного банка Аркада. Такая возможность предусмотрена соглашением между банком и холдингом в случае, если банк подлежит ликвидации.

Банк Аркада создал в 2000 году два пенсионные фонды и один детский фонд банковского управления паевого типа и с фиксированным доходом и осуществлял доверительное управление средствами участников этих фондов с целью их накопления. Согласно законодательству Фонд гарантирования вкладов не возмещает средства, переданные банку в доверительное управление, поэтому в пределах своих полномочий он принимает все меры для назначения нового уполномоченного банка по управлению активами пенсионных и детского фондов банка Аркада.