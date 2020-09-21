Суд в Амстердаме наложил ограничения на "ДТЭК Энерго" по иску Сбербанка РФ на $45,1 млн

Окружной суд Амстердама 18 сентября по требованию Сбербанка РоSSии к DTEK Energy B.V о выплате около $ 45,1 применил обеспечительные меры в отношении некоторых ее активов в Нидерландах.

"ДТЭК Энерго" отрицает их влияние на текущую деятельность компании по добыче угля и производству электроэнергии и заявляет о намерениях продолжить переговоры о реструктуризации, передает Интерфакс-Украина.

"Компания намерена использовать все доступные ей законные права и средства правовой защиты, чтобы оспорить требование. Она также намерена продолжить обсуждение с кредитором, вместе с аффилированными лицами, о реструктуризации задолженности по кредитному договору и относительно него", - говорится в сообщении на Ирландской фондовой бирже.

Согласно ему, речь идет о выдвижении Сбербанком РФ требования о выплате по соглашению о гарантии в отношении платежных обязательств некоторых аффилированных лиц "ДТЭК Энерго" в соответствии с кредитным соглашением, заключенным между этими аффилированными лицами и кредитором.

"ДТЭК Энерго" 21 сентября уточнила, что вместе с ШУ "Обуховская" (РоSSия) находится в диалоге с кредиторами по условиям долгосрочной реструктуризации займов, основываясь на принципе уважения прав кредиторов, которых она придерживается и в новом переговорном процессе с держателями займов.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука, сегодня энергетика во многих странах мира все еще находится под влиянием пандемии коронавируса COVID-19: потребление энергоресурсов не восстановилось в прежних объемах, ценовой спад на сырьевые товары полностью не пройден.

"Состояние дел в Украине ухудшается также локальным кризисом в отрасли. В этих условиях компания предпринимает ряд мер по стабилизации ситуации и сохранению непрерывности производственных процессов, а также по поиску решения о долгосрочной реструктуризации долга. Мы понимаем, что кредиторы в такой ситуации используют все возможные методы защиты своих интересов", - заявил он.

В то же время компания отметила, что продолжает работать бесперебойно и осуществляет плановую подготовку к отопительному сезону 2020/2021 годов.

Ранее суд отказал в иске "Укрэнерго" к ДТЭК по взысканию 426 млн гривен.