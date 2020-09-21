В Киеве выделили 106 миллионов гривен на покупку необходимых медикаментов, - Кличко

"Лекарств и средств защиты столичным больницам хватает".

В Киеве выделили 106 миллионов гривен на покупку необходимых медикаментов, - Кличко

Медицинских препаратов для лечения больных Сovid-19 и средств индивидуальной защиты в столичных больницах достаточно. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.

«Напомню, город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом. Мы обустроили уже более 2200 коек в 18 медучреждениях столицы. Сегодня работаем над привлечением к оказанию помощи больным коронавирусом как специалистов, так и коечного фонда учреждений Национальной академии медицинских наук, Минздрава, ведомственных медучреждений. А это в целом - более 11 тысяч коек. Город с начала пандемии выделил 106 млн гривен на покупку необходимых медикаментов. И это при условии того, что централизованные закупки осуществляют и сами больницы на деньги, которые им выделяет Национальная служба здоровья. Поэтому, подчеркну: лекарств и средств защиты столичным больницам хватает», - сказал Виталий Кличко.

Также мэр напомнил, что препаратов именно от коронавируса пока не существует. Столичные медики применяют различные препараты - в зависимости от симптомов у больного.

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