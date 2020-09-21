Центрэнерго не теряет надежды купить нужный уголь на бирже

Центрэнерго не теряет надежды купить нужный уголь на бирже

ПАО "Центрэнерго" продолжит поиск поставщиков угля на "Украинской энергетической бирже", передает БизнесЦензор.

Сейчас компания приобретает уголь у государственных шахт по 1,65 тыс. грн/тонна, у частного поставщика – по 1,48 тыс. грн/тонна.

В то же время по контракту с ООО "ДТЭК "Добропольеуголь" "Центрэнерго" получило 35 тыс. тонн угля, за которые полностью рассчиталось. По оперативному контракту, заключенному при содействии Минэнерго, "Центрэнерго" покупало уголь у ДТЭК по 1,66 тыс. грн за тонну.

В компании напомнили, что для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2020-21 годов и в соответствии с имеющимся состав энергетического оборудования, ПАО "Центрэнерго" до конца текущего года требует угля газовой группы и угля марок А и П. Энергетический уголь марок А и П на подконтрольной Украины территории не добывается и может только импортироваться.

Как сообщалось, на складах "Центрэнерго" накоплено свыше 600 тыс. тонн угля. В то же время для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2020/21 годов компания нуждается в 1 млн тонн угля марок А и П, из которых около 300 тыс. тонн - в этом году. Между тем уголь этих марок на подконтрольной Украине территории не добывается и может быть только импортирован.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.

Ранее ПАО "Центрэнерго" начало покучать уголь государственных шахт по цене 1650 грн/тонна (без НДС и транспортировки), что на 300 грн дешевле ранее поставляемого ресурса, цена которого составляла 1950 грн/тонна.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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