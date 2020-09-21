Работа в Польше. Белорусы начали конкурировать с украинскими заробитчанами

Работу в Польше активнее начали искать белорусы, при этом среди них наибольшее количество именно представителей интеллигенции и менеджеров среднего звена. Что касается трудовых мигрантов из Украины – среди их числа заметно увеличилось количество собственников малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в данных Аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Фото: mind.uа

Что ищут белорусы

Согласно данным, белорусская интеллигенция ищет равнозначные должности и пока не особо готова на физическую работу.

С начала обострения политической ситуации в Беларуси на работу в Польше собираются менеджеры и директора компаний, собственники бизнеса, архитекторы, врачи и представители творческой интеллигенции (актеры, балерины). В первую очередь они хотят трудоустроиться по специальности или найти высококвалифицированную работу.

Однако также значительно вырос спрос на рабочие специальности в Польше от граждан Беларуси.

«Обычно наша фирма трудоустраивала ежемесячно примерно 3 % граждан Беларуси от общего числа работников. За последний месяц — количество выросло до 9%. И кроме этого, ожидаем что уже через 1,5 месяца численность беларусов среди наших работников возрастет до 20%, когда им оформят рабочие визы, которые сейчас в процессе», — сообщает генеральный директор компании Gremi Personal Томаш Богдевич.

Мигранты из Украины

Что касается Украины – здесь прослеживается также любопытная тенденция. Экономическая ситуация в Украине вынуждает ехать на работу в Польшу собственников малого и среднего бизнеса, которые не справились с последствиями карантинных ограничений и закрыли свой бизнес.

По информации центра, на данный момент они составляют около 15% от украинцев, едущих на работу на польские заводы и фабрики.

«Более опытные в трудовой миграции работники из Украины часто сначала трудоустраиваются на производстве, а, после, получив опыт и подучив язык, открывают в Польше свой бизнес или ищут более высококвалифицированную работу. Белорусские мигранты — представители интеллигенции и менеджеры — сейчас напоминают украинцев в начале 2000-х, когда они еще не понимали миграционные реалии: где, как искать вакансии и можно ли рассчитывать заграницей на равнозначую работу, как на Родине», — резюмирует тенденции собственник Gremi Personal Евгений Кириченко.

Как поляки привлекают наших трудовых мигрантов

«Социальный пакет» от польского правительства мотивирует украинцев имеющих ВНЖ в Польше с доступом к рынку труда, остаться там на длительный срок и перевезти к себе семью.

С 2019 года украинцы могут ежемесячно получать 500 злотых (около 3 600 грн). пособия на каждого ребенка в рамках программы «Семья 500+». Ежегодно к новому учебному году украинские семьи могут рассчитывать на 300 злотых на ребенка-школьника по программе «Добрый старт 300+» для сбора в школу.

Кроме того, с 1 августа 2020 года для украинцев доступен туристический бон, призванный поддержать семейный отдых и внутренний туризм в Польше в связи с пандемией.