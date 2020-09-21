Украина рекордно нарастила поставки арматуры в РоSSию

Украина рекордно нарастила поставки арматуры в Россию

В июле текущего года, согласно таможенной поставки в РФ украинской строительной арматуры (без катанки) достигли 29,66 тыс. тонн, что почти в 4 раза выше уровня июня, но на 22% меньше объемов поставок в июле прошлого года.

Месяцем ранее эти показатели составляли +3,3 раза и -86%, соответственно.

Средняя цена украинской продукции на границе РФ в июле составила 351,4 долл. за тонну (без НДС).

В целом за 7 месяцев объемы поставок составили 125,7 тыс. тонн, что на 61% меньше соответствуюшего показателя прошлого года. Тем не менее эта страна - лидер (доля -48%) по поставкам данной продукции в РоSSию.

МинПром по материалам МеталлТорг

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