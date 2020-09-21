Директор Департамента финансового мониторинга НБУ завершил работу

Директор департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза завершает работу.

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Сегодня последний рабочий день у директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы. Я с уважением отнеслась к решению Игоря двигаться дальше. Сегодня хочу поблагодарить его за работу! За высокие планки, взятые в построении системы финансового мониторинга почти с нуля. За внедрение новых международных подходов. За честность, порядочность и принципиальность при принятии трудных, но важных решений", - написала Рожкова.

По ее словам, регулятор вскоре объявит конкурс на замещение этой должности.

Игорь Береза возглавил Департамент финансового мониторинга Национального банка в июне 2015 года. К сфере его деятельности относилось обеспечение надлежащего уровня финансового мониторинга участниками финансового сектора.

Напомним, 4 сентября Совет Национального банка назначил нового заместителя главы НБУ вместо Романа Борисенко, который уволился по собственному желанию в конце августа. Эту должность получил Ярослав Матузка.