Мировая торговля активно восстанавливается

Мировая торговля активно восстанавливается

Темпы восстановления мировой торговли в текущем году значительно превышают те, что были зафиксированы после финансового кризиса 2008 года, способствуя подъему ряда экономик мира.

В результате пандемии коронавируса международная торговля товарами продемонстрировала самый существенный спад в годовом выражении со времен Великой депрессии. Экономисты предупредили об усилении протекционизма, ряд компаний сообщили, что пересмотрят структуру цепей поставок за рубеж, чувствительных к неожиданным потрясениям.

Уровни торговли остаются существенно ниже тех, которые наблюдались до пандемии. Между тем она активно восстанавливается, к июню нивелировав около половины рекордных потерь с начала года, согласно данным германского Кильского института мировой экономики, на которые ссылается газета The Wall Street Journal.

Рост новых экспортных заказов наблюдается в 14 из 38 экономик, которые проанализировала исследовательская компания IHS Markit в августе. В июне заказы выросли лишь в 4 из 38 экономик. В других экономиках наблюдается тенденция к восстановлению показателя, и в скором времени может быть зафиксирован рост.

Китай, который одним из первых начал возобновлять работу предприятий после смягчения связанных с пандемией ограничительных мер, зафиксировал рост экспортных поставок в августе на 9,5% по сравнению с годом ранее.

Южнокорейский экспорт за первые десять дней текущего месяца был лишь на 0,2% ниже аналогичного периода в прошлом году.

В ряде портов США, Азии и Европы наблюдается нормализация активности, согласно данным о глобальных объемах грузовых перевозок. Фрахтовые ставки на ряде ключевых маршрутов выросли существенно выше уровней до пандемии на фоне восстановления спроса на товары.

МинПром по материалам Интерфакс

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