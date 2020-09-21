РоSSия потеряла 17,1% стоимости запасов нефти

Россия потеряла 17,1% стоимости запасов нефти

Стоимость запасов нефти в РоSSии сократилась в 2019 году на 17,1% по сравнению с показателем 2018 года и составила 61,791 трлн рублей, говорится в материалах Минприроды РФ.

"Общий прогнозный объём добычи нефти на конец 2019 года по сравнению с 2018 годом уменьшился на 43,8 млн тонн (на 0,4%). Уменьшение стоимости запасов нефти за отчетный 2019 год составило 12,7 трлн рублей (17,1%)", - говорится в сообщении министерства.

Минприроды поясняет, что причина произошедших за год изменений - в увеличении операционных расходов на 7% и капитальных расходов на 7,2%. При этом средняя цена нефти снизилась на 2,2%, а дисконтированный чистый денежный поток (ДЧДП) снизился на 4,9%.

Стоимость запасов газа выросла на 4,2% и достигла 14,703 трлн рублей.

Общая стоимость запасов полезных ископаемых по итогам 2019 года составила 83,333 трлн рублей, что на 10,079 трлн рублей, или на 10,8%, меньше, чем годом ранее.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водородаГермания готова потратить 9 млрд евро на производство водорода
Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллектаPanasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта
Чтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под ВислойЧтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под Вислой
Блок рекламы


Похожие новости
Европейский суд справедливости окончательно отказал "Роснефти" в отмене санкцийЕвропейский суд справедливости окончательно отказал "Роснефти" в отмене санкций
Укртранснафта нарастила транспортировку нефтиУкртранснафта нарастила транспортировку нефти
За время карантина Украина потеряла 15% налогов от импортаЗа время карантина Украина потеряла 15% налогов от импорта
BP заявила о конце эпохи нефтиBP заявила о конце эпохи нефти
Беларусь за август потеряла почти 16% золотовалютных резервовБеларусь за август потеряла почти 16% золотовалютных резервов
В Украине и США спрос на трубы для добычи нефти и газа обвалился – ИнтерпайпВ Украине и США спрос на трубы для добычи нефти и газа обвалился – Интерпайп
Apple за день потеряла $ 180 миллиардов - это самое большое падение за всю историю СШАApple за день потеряла $ 180 миллиардов - это самое большое падение за всю историю США
РоSSия запретила транзит продукции животноводства из Украины из-за чумы свинейРоSSия запретила транзит продукции животноводства из Украины из-за чумы свиней
Летом добыча нефти в США начала быстро восстанавливатьсяЛетом добыча нефти в США начала быстро восстанавливаться
Пул активов Дельта Банка продан на аукционе за 0,23% от стоимостиПул активов Дельта Банка продан на аукционе за 0,23% от стоимости
Последние новости
Подгружаем последние новости