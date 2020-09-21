Кличко распорядился рекламировать бесплатный показ фильма “Тарас. Повернення”

Кличко распорядился рекламировать бесплатный показ фильма &ldquo;Тарас. Повернення&rdquo;

Киевский городской голова Виталий Кличко распорядился 18 дней рекламировать бесплатный показ фильма “Тарас. Повернення”. Рекламная кампания должна начаться уже сегодня, 21 сентября. 

Об этом KV стало известно из отдельного поручения Киевского городского головы Виталия Кличко от 17 сентября 2020 года №33309.

“С целью информирования населения столицы о возвращении бесплатного  показа национального фильма “Тарас. Повернення ”, прошу обеспечить размещение тематических плакатов на рекламных средствах типа: “щит отдельно стоящий, скролинг” в количестве 10 единиц и “лайтпостеров” в количестве 15 единиц в соответствии с предоставленными макетам сюжетов”, – сказано в поручении.

Согласно документу, рекламировать бесплатные показы фильма “Тарас. Повернення” будут с 21 сентября по 8 октября 2020 года. 

Ответственные за выполнение поручения – зампредседателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентин Модриевский, начальник Управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов, а также и.о. директора КП “Киевреклама” Оксана Дзядевич.

Напомним, до конца сентября 2020 года по поручению Виталий Кличко в Киеве проводиться информационно-рекламная кампания о важности сохранять чистоту в столичных парках и скверах.

Фото: макет рекламного сюжета


Вероника Колесник, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водородаГермания готова потратить 9 млрд евро на производство водорода
Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллектаPanasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта
Чтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под ВислойЧтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под Вислой
Блок рекламы


Похожие новости
Количество вакансий вернулось к докарантинным показателям — ОpendatabotКоличество вакансий вернулось к докарантинным показателям — Оpendatabot
Дефицит госбюджета-2020 может оказаться ниже планового показателя — ICUДефицит госбюджета-2020 может оказаться ниже планового показателя — ICU
Акции Apple показали рекордное дневное падение в истории рынка СШААкции Apple показали рекордное дневное падение в истории рынка США
Показатели Dow Jones и S&P 500 в августе были лучшими за 36 летПоказатели Dow Jones и S&P 500 в августе были лучшими за 36 лет
Аркада обманула инвесторов на 13 миллиардов — КличкоАркада обманула инвесторов на 13 миллиардов — Кличко
Индекс S&P 500 достиг рекордного показателя. Акции технологических компаний растутИндекс S&P 500 достиг рекордного показателя. Акции технологических компаний растут
Экономика Японии показала рекордное падениеЭкономика Японии показала рекордное падение
У Кличко инициировали программу софинансирования жилья льготникам - компенсируют до 50%У Кличко инициировали программу софинансирования жилья льготникам - компенсируют до 50%
Уровень занятости в Британии упал до самых низких показателей за десятилетиеУровень занятости в Британии упал до самых низких показателей за десятилетие
Жители Киева просят Кличко сохранить книжный рынок около метро “Почайна”Жители Киева просят Кличко сохранить книжный рынок около метро “Почайна”
Последние новости
Подгружаем последние новости