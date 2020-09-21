Кличко распорядился рекламировать бесплатный показ фильма “Тарас. Повернення”

Киевский городской голова Виталий Кличко распорядился 18 дней рекламировать бесплатный показ фильма “Тарас. Повернення”. Рекламная кампания должна начаться уже сегодня, 21 сентября.

Об этом KV стало известно из отдельного поручения Киевского городского головы Виталия Кличко от 17 сентября 2020 года №33309.

“С целью информирования населения столицы о возвращении бесплатного показа национального фильма “Тарас. Повернення ”, прошу обеспечить размещение тематических плакатов на рекламных средствах типа: “щит отдельно стоящий, скролинг” в количестве 10 единиц и “лайтпостеров” в количестве 15 единиц в соответствии с предоставленными макетам сюжетов”, – сказано в поручении.

Согласно документу, рекламировать бесплатные показы фильма “Тарас. Повернення” будут с 21 сентября по 8 октября 2020 года.

Ответственные за выполнение поручения – зампредседателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентин Модриевский, начальник Управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов, а также и.о. директора КП “Киевреклама” Оксана Дзядевич.

Напомним, до конца сентября 2020 года по поручению Виталий Кличко в Киеве проводиться информационно-рекламная кампания о важности сохранять чистоту в столичных парках и скверах.

Фото: макет рекламного сюжета