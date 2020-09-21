Марченко: за последние месяцы детенизация составила 15-20% НДС

В течение последних четырех месяцев правительство вывело из тени от 15% до 20% налога на добавленную стоимость, заявил министр финансов Сергей Марченко. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Фото: segodnya.ua

Марченко не назвал конкретный объем «теневой» экономики в Украине, отметив, что данные варьируются от 50% до 70%.

Представляя бюджет 14 сентября, Сергей Марченко назвал повышение эффективности уплаты НДС одним из источников обеспечения государственного бюджета 2021 года.

«Борьба с НДС-скрутками доказала, что мы из «тени» вывели примерно от 15% до 20% НДС за последние четыре месяца. И мы эту детенизацию заложили фактически в бюджете следующего года. То есть если будет такая же эффективность поступления НДС, бюджет следующего года будет вполне реалистичным к исполнению», — подчеркнул министр.

Плановые показатели бюджета

Кабинет Министров принял законопроект о государственном бюджете на 2021 год 14 сентября.

Минфин подготовил проект бюджета на основе макропрогноза, разработанного МЭРТ и утвержденного в июле.

Согласно ему в 2021 году рост ВВП Украины составит 4,6%, уровень инфляции в декабре 2021 года будет равен 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года.

В среднем по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется 8,1%.

Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13 632 грн.