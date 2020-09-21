Коронавирус ударил по королеве: недвижимость британской короны подешевела на $700 миллионов

Согласно отчету за 2019/20 год, стоимость королевского портфеля уменьшилась на 1,2% и достигла $17,4 млрд.

Коронавирус ударил по королеве: недвижимость британской короны подешевела на $700 миллионов
Фото: forbes.ru
Собственность британской короны (Crown Estate), которая в интересах королевы управляет недвижимостью на западе Лондона и в сельской местности Великобритании, сообщила, что стоимость ее активов упала на $716 млн после карантина, введенного в связи с пандемией. Об этом пишет Forbes со ссылкой на отчет Crown Estate.

Королевский портфель

Согласно отчету за 2019/20 год, стоимость королевского портфеля уменьшилась на 1,2% и достигла $17,4 млрд после того, как Лондон ушел на карантин, магазины опустели, а аренда коммерческой недвижимости осталась неоплаченной.

В отчете упоминается «непростое» положение арендаторов Crown Estate в сфере розничной торговли, которое усугубило распространение коронавируса по всей Великобритании.

Небольшая прибыль

Несмотря на беспрецедентную ситуацию в сфере торговли, за прошедший год Crown Estate все же получила небольшую прибыль.

Исполнительный директор организации Дэн Лаббад сообщил, что прибыль выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим годом и составила $447 млн. Это «отражает запас прочности нашего портфеля и активный подход нашей команды», заявил он в отчете.

Собственность Короны, которая с 2010 года официально называется «Собственность суверена», управляет объектами в торговом районе лондонского Вест-Энда, Виндзорскими владениями и ипподромом Аскот.

С 1961 года Crown Estate является независимой коммерческой организацией, которая передает свою прибыль министерству финансов. По собственной оценке, за последние десять лет организация заработала для британской казны $3,7 млрд. Эти деньги не считаются частью личного состояния королевы.

Отчетливо дав понять, что ожидает новых «экономических и рыночных потрясений», Crown Estate в этом году произведет выплаты в казну частями. Первая часть в размере $113 млн уже была выплачена в июле, а остальные платежи «последуют по мере изменения ситуации в сфере торговли».

Обычно британское правительство отдает королеве 25% доходов Crown Estate в качестве гранта суверена, но с отсрочкой в два года.

Crown Estate в отчете также сообщила, что отложила (но не отменила) выплату годовых премий всем сотрудникам». Члены правления и старшие руководители согласились на временное сокращение зарплаты на 20%, говорится в отчете.

По оценкам Forbes, в мае 2019 года личное состояние королевы составляло $500 млн, а совокупная стоимость владений британского монарха, с учетом Crown Estate и герцогства Ланкастер (траст недвижимости), достигала $25 млрд.

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