Умер бывший CEO PepsiCo Кендалл, который угостил колой Хрущева

Кендалл возглавил компанию в 1963 году и руководил ею до 1986 года.

Умер бывший CEO PepsiCo Кендалл, который угостил колой Хрущева

Бывший CEO корпорации PepsiCo Дональд Кендалл, который познакомил с американской кока-колой жителей СССР, скончался в субботу в возрасте 99 лет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Тhe Wall Street Journal.

Кендалл возглавил PepsiCo Inc. в 1963 году, в 42 года, и руководил ею до 1986 года. За это время доход компании вырос в 40 раз, она вышла на новые рынки и серьезно потеснила заклятого конкурента - Coca-Cola Co.

Кендалл принимал участие в национальной выставке США, которая проходила в Москве в 1959 году, и сумел угостить колой советского лидера Никиту Хрущева. В 70-х годах он организовал бартерную сделку, в рамках которой советская водка продавалась в США, а в РоSSии было налажено производство колы.

Как сообщила семья Кендалла, он умер от естественных причин.

Напомним, Coca-Cola входит в перечень самых дорогих мировых брендов по версии Forbes.

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