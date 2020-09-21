Курс валют в Киеве: 21 сентября 2020 года

Курс валют в Киеве: 21 сентября 2020 года

Сегодня, 21 сентября 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 28,17 гривен/доллар. 

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 28,03 гривен за доллар, продажи – 28,27 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 28,14 гривен/доллар, продажа – 28,18 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 33,00 гривен за евро, продажи – 33,50 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 33,15 гривен/евро, продажа – 33,23 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,38 гривен за 10 рублей, продажи – 3,80 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,68 гривен за 10 рублей, продажа – 3,71 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua

Фото: fdlx.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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