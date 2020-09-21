Основатель Duty Free отдал на благотворительность более $8 миллиардов — это почти все его состояние

Еще в 2012 году он решил выделить на пенсию себе и жене около $2 миллионов, а остальные средства ? раздать. Вместе с женой бывший миллиардер живет в скромной «студенческой» квартирке в Сан-Франциско.

За время своей меценатской деятельности мужчина повлиял на жизнь людей по всему миру. Он жертвовал средства для того, чтобы вернуть мир в Северную Ирландию, улучшить систему здравоохранения Вьетнама и превратил заброшенный остров Рузвельта в высокотехнологичный центр.

Больше всего средств, почти $1 миллиард, Фини отдал своей альма-матер — Корнеллскому университету. Еще $2,7 миллиарда ушли на другие учебные заведения, более $870 миллионов ? на поддержку прав человека и социальные изменения, $62 миллиона ? на различные грантовые программы, которые, в том числе, боролись за отмену смертной казни в США .

Предыстория

Чак Фини начал развивать сеть магазинов беспошлинной торговли Duty Free Shoppers еще с конца 50-х годов. Тайно он передал свою долю в компании фонду Atlantic Philanthropies, через который и отдавал деньги на благотворительность анонимно.

В конце 90-х он продал свою долю в Duty Free, из-за юридических процедур он был вынужден раскрыть свои финансовые операции — тогда мир и узнал о его благотворительной деятельности. Forbes даже назвал Фини Джеймсом Бондом от благотворительности.

Меценат отмечает — «веселее отдавать, пока ты жив, чем когда ты уже мертв».

«Мы многому научились. Некоторые вещи мы сделали бы иначе, но я очень доволен. Я чувствую себя очень хорошо, завершив свою вахту. Я благодарен всем, кто присоединился к нам в этом путешествии. А тем, кто интересуется, как это ? жить отдавая ? попробуйте, вам понравится», — подытожил свою деятельность Фини.