US Steel заявила об убытках свыше 100 млн долл.

US Steel заявила об убытках свыше 100 млн долл.

Сталелитейная компания из Питтсбурга, один из крупнейших работодателей Северо-Западной Индианы предупредила акционеров о том, что ежеквартальные убытки составят 1,45 доллара на акцию. Тем не менее, руководство US Steel уверено в том, что к концу года наверстает упущенную из-за пандемии прибыль и вернется к прибыльности.

«Улучшение рыночных условий, наблюдавшееся в июне и июле, ускорилось в августе и сентябре. Ожидается, что укрепление фундаментальных показателей сталелитейной промышленности и наша способность быстро реагировать на растущий потребительский спрос приведет к значительному улучшению скорректированной EBITDA в третьем квартале», - сказал президент и главный исполнительный директор US Steel Дэвид Б. Берритт.

US Steel достаточно уверена в том, что рынок стали разворачивается после низкого уровня этой весной, и планирует начать погашение долга в третьем квартале.

«Наша успешная деятельность на рынке капитала во втором квартале в сочетании с нашим оптимизмом в отношении продолжающегося восстановления дает нам уверенность в том, что мы сможем погасить часть наших займов ABL в США в сентябре», - сказал Берритт.

Несмотря на рост объемов, сталелитейная компания продолжает придерживаться своей стратегии диверсификации за пределами своих интегрированных сталелитейных заводов, таких как Gary Works.

«Наши приоритеты остаются неизменными даже при улучшении рыночных условий», - сказал Бурритт. «Мы по-прежнему сосредоточены на укреплении баланса, ориентируясь на сегодняшний рынок и улучшая положение компании для инвестирования в восстановление. Это включает в себя наше намерение приобрести оставшуюся долю в Big River Steel».

МинПром по материалам Металлургпром

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