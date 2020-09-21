Ликвидатора "Киевского радиозавода" будут судить за продажу имущества с убытками в 46 млн грн

Часть средств ликвидатор перевел на счета аффилированных с ним частных предприятий.

Киевская местная прокуратура №5 направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего ликвидатора "Киевского радиозавода" из-за незаконной продажи имущества с убытком в 46 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Киевской местной прокуратурой № 5 завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего ликвидатора "Киевского радиозавода" по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что арбитражный управляющий, которого назначили ликвидатором ГП « ПО «Киевский радиозавод», в течение 2016 года совершил незаконную продажу 14 объектов недвижимого имущества - нежилых зданий и помещений, принадлежащих госпредприятию, по цене, заниженной в 5, а иногда в 10 раз, нанеся ущерб государству на сумму свыше 45,6 млн грн.

Часть средств, полученных от реализации недвижимости в сумме 2,7 млн грн, ликвидатор перевел на счета аффилированных с ним частных предприятий.

Напомним, в июне полиция задержала бывшего ликвидатора Киевского радиозавода, который находился в розыске.