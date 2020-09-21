В мире насчитывается уже более 10 000 криптоматов

Общее число биткоин-ATM достигло 10 114 единиц. Они установлены в 71 стране. Об этом свидетельствуют данные Coin ATM Radar.

В мире насчитывается уже более 10 000 криптоматов
Фото: bitnovosti.com

На начало сентября 2020 года их было на 67% больше, чем годом ранее. Только с января по сентябрь текущего года провайдеры установили 3885 новых криптобанкоматов.

В 2019 году количество биткоин-банкоматов выросла примерно на 50%.

Где установлены

Абсолютное большинство устройств работает в Северной Америке. Почти 79% от совокупного количества биткоин-ATM, или 7889 единиц, установлено в США. Далее с большим отрывом следуют Канада (874) и Великобритания (280).

В США число BTC-банкоматов с прошлого сентября выросло на 127%, отметили в AksjeBloggen.

По данным на конец 2019 года, из общего числа криптовалютных банкоматов 3924 расположены в США, 653 — в Канаде. Третье и четвертое места в списке занимают Великобритания (272) и Австрия (189), пятой в списке идет Испания — 86 машин. Украина, где насчитывает 19 биткоин-ATM находится на 20-м месте.

В общей сложности, на Европу приходится 20% всех установленных биткоин-ATM, а вот в Азии, несмотря на большую популярность криптовалют в регионе, их насчитывается всего 2% от общего числа.

Кто изготовитель

Ведущими производителями устройств являются Genesis Coin и General Bytes — на их долю приходится 3542 и 2970 установленных криптобанкоматов соответственно.

Эпоху индустрии криптоматов начала лондонская компания Lamassu Bitcoin Ventures. Мир узнал о первом биткоин-банкомате в 2013 году. На протяжении года выпустили 250 таких машин. Их начали использовать одновременно 150 операторов в разных странах.

На данный момент Lamassu производит пять криптовалютных банкоматов — Sintra, Sintra Forte, Douro II, Santo Tirso и Braga. Банкоматы Lamassu принимают «практически все основные валюты мира», а также поддерживают криптовалюты Bitcoin, Zcash, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и Dash.

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