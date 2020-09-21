Агентство S&P спрогнозировало курс доллара в Украине до 2023 года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023 годы, сообщается на сайте агентства.

Агентство S&P спрогнозировало курс доллара в Украине до 2023 года
Фото: finclub.net

В течение ближайших трех лет гривна постепенно будет обесцениваться, а стоимость доллара соответственно расти.

Девальвация гривны

Согласно прогнозу агентства, обменный курс на конец года составит:

  • 2020 год — 29,00 грн/$;
  • 2021 год — 30,00 грн/$;
  • 2022 год — 30,50 грн/$;
  • 2023 год — 31,00 грн/$.

Как говорится в сообщении S&P, Национальный банк Украины выходит на рынок, чтобы избежать чрезмерной волатильности и увеличить резервы. Пока в 2020 году НБУ осуществил чистую покупку валюты на сумму более $1,2 млрд, несмотря на некоторые продажи в марте и июле для стабилизации гривны.

Валютные резервы НБУ увеличиваются с 2015 года за счет займов и прямых покупок иностранной валюты.

Валютные резервы на конец августа составили $29 млрд.

Что заложено в госбюджете

В проект Государственного бюджета на 2021 закладывается курс на уровне 29 грн/$. Отметим, что в конце лета Кабмин одобрил новый прогноз экономического и социального развития страны. Чиновники надеются, что к концу 2021 года доллар будет стоить 28,8 грн, а средний за год — 29,1 грн.

Минимальная зарплата соответственно в следующем году должна вырасти до 6250 грн.

ВВП 2021 года должно увеличиться на 4,6%.

Напомним

В марте 2020 года агентство S&P Global Ratings прогнозировало такой обменный курс на конец года: 2020 год — 25,30 грн/$, 2021 год — 25,50 грн/$, 2022 год — 26,50 грн/$, 2023 год — грн/$.

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