Кабмин предлагает повысить акциз на алкоголь на 11,6%

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить акцизный налог на алкогольные изделия на 11,6%. Соответствующий законопроект № 4101 был зарегистрирован 15 сентября.

Кабмин предлагает повысить акциз на алкоголь на 11,6%
Фото: pixabay.com/

Так, предлагается повысить на 11,6% акциз на:

  • пиво – с 2,78 грн/л до 3,1 грн/л;
  • игристые вина – с 11,65 грн/л до 13 грн/л;
  • вина и другие сброженные напитки – с 8,02 грн/л до 8,95 грн/л.
  • крепкие алкогольные напитки – с 126,96 грн/л до 141,69 грн/л;
  • сидр – с 1,06 грн/л до 1,18 грн/л.

Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.

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