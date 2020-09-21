Кабмин предлагает повысить акциз на алкоголь на 11,6%

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить акцизный налог на алкогольные изделия на 11,6%. Соответствующий законопроект № 4101 был зарегистрирован 15 сентября.

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Так, предлагается повысить на 11,6% акциз на:

пиво – с 2,78 грн/л до 3,1 грн/л;

игристые вина – с 11,65 грн/л до 13 грн/л;

вина и другие сброженные напитки – с 8,02 грн/л до 8,95 грн/л.

крепкие алкогольные напитки – с 126,96 грн/л до 141,69 грн/л;

сидр – с 1,06 грн/л до 1,18 грн/л.

Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.