СБУ: топ-чиновники "Укрзализныци" прятали украденные миллионы в холодильнике

Через фирму-прокладку расхитили более 4 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках.

Об этом информирует пресс-центр СБУ .

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО "Укрзализныця" заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, фактически монополизировавшая этот сегмент рынка", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ в рамках начатого уголовного производства задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 миллионов гривен. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест.

Сообщается, что топ-чиновники УЗ спрятали часть "выручки" в холодильник вместе с доказательствами коррупционной схемы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась совместно со следователями Офиса крупных налогоплательщиков ДФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, что в конце августа Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему в "Укрзализныце", в служебных помещениях компании и офисах коммерческих структур в Киеве и Виннице провели обыски.

Сообщается, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн грн для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава, а победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры.