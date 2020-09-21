Нацбанк потратил на поддержку гривны $71 миллион

С 14 по 18 сентября регулятор потратил на поддержку гривны на межбанковском валютном рынке $71 млн из резервов. Впервые с конца июля Нацбанк продавал валюту на межбанке. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк потратил на поддержку гривны $71 миллион
Фото: glavcom.ua

В этот период регулятор не покупал валюту в свои международные резервы.

Сколько купили с начала года

Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4509,4 млн и продал на $3362,8 млн. С начала года объем покупки Нацбанком валюты на межбанке превышает объем ее продажи почти на $1,147 млрд.

Чистая покупка валюты Нацбанком с начала года составила $1217,6 млн.

Сколько в резервах

В августе чистые международные резервы Нацбанка увеличились на 1,9% – до $17,8 млрд по сравнению с июлем 2020 года ($17,47 млрд).

С начала года чистые резервы достигли $15,785 млрд, рост составляет 12,8%.

Напомним

  • С 7 по 11 сентября, Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке всего лишь $22,5 млн по единому курсу. Продавать валюту из резервов не пришлось.
  • Впрочем, за неделю объем покупки валюты увеличился почти вдвое, так как с 31 августа по 4 сентября Нацбанк купил на межбанке всего $11,5 млн.
  • С 25 по 28 августа 2020 года Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $68 млн.
  • С 10 по 14 августа НБУ купил на межбанковском валютном рынке $223 миллиона.

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