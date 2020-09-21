Нацбанк потратил на поддержку гривны $71 миллион

С 14 по 18 сентября регулятор потратил на поддержку гривны на межбанковском валютном рынке $71 млн из резервов. Впервые с конца июля Нацбанк продавал валюту на межбанке. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Фото: glavcom.ua

В этот период регулятор не покупал валюту в свои международные резервы.

Сколько купили с начала года

Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4509,4 млн и продал на $3362,8 млн. С начала года объем покупки Нацбанком валюты на межбанке превышает объем ее продажи почти на $1,147 млрд.

Чистая покупка валюты Нацбанком с начала года составила $1217,6 млн.

Сколько в резервах

В августе чистые международные резервы Нацбанка увеличились на 1,9% – до $17,8 млрд по сравнению с июлем 2020 года ($17,47 млрд).

С начала года чистые резервы достигли $15,785 млрд, рост составляет 12,8%.

Напомним