JFE Steel вернула в строй доменную печь на месяц раньше срока

Японская металлургическая компания JFE Steel вернула в строй доменную печь № 4 на комбинате Fukuyama, остановленную 20 июня текущего года вследствие падения спроса на стальную продукцию из-за эпидемии коронавируса и карантина.



Запуск доменной печи произошел на месяц раньше, чем планировалось. Ранее компания собиралась возобновить ее эксплуатацию во второй половине октября.



Как отмечает JFE Steel, потребление стальной продукции в Японии улучшилось, особенно в автомобилестроении. В частности, в июле производство автомобилей в стране выросло на 37% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя и осталось существенно ниже прошлогодних показателей. В то же время в строительном секторе восстановления пока не наблюдается.



Ранее JFE Steel планировала выплавить в 2020/2021 финансовом году (апрель/март) 22 млн т стали, что примерно на 20% меньше, чем годом ранее. Несмотря на досрочный запуск доменной печи, план на второе полугодие (октябрь-март) пока остается неизменным – около 12 млн т.



По данным СМИ , ведущая японская металлургическая компания Nippon Steel также рассматривает возможность возвращения в строй одной доменной печи в октябре. В настоящее время из 15 печей на ее меткомбинатах функционируют только 9.



