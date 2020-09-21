В Польшу на заработки едут даже владельцы мелкого и среднего бизнеса

В Польшу на заработки едут даже владельцы мелкого и среднего бизнеса

Экономическая ситуация в Украине вынуждает ехать на работу в Польшу собственников малого и среднего бизнеса, которые не справились с последствиями карантинных ограничений и закрыли свой бизнес.

По информации Аналитического центра компании Gremi Personal, на данный момент такие заробитчане составляют около 15% от украинцев, едущих на работу на польские заводы и фабрики, сообщает БизнесЦензор.

Более опытные в трудовой миграции работники из Украины часто сначала трудоустраиваются на производстве, а, после, получив опыт и подучив язык, открывают в Польше свой бизнес или ищут более высококвалифицированную работу.

Также компания отмечает, что в последнее время работу в Польше все активнее начали искать беларусы, при этом среди них наибольшее количество представителей интеллигенции и менеджеров среднего звена. Однако они ищут равнозначные должности и пока не особо готовы на физическую работу.

С начала обострения политической ситуации в Беларуси на работу в Польше собираются менеджеры и директора компаний, собственники бизнеса, архитекторы, врачи и представители творческой интеллигенции (актеры, балерины). В первую очередь они хотят трудоустроиться по специальности или найти высококвалифицированную работу.

Однако также значительно вырос спрос на рабочие специальности в Польше от граждан Беларуси. "Обычно наша фирма трудоустраивала ежемесячно примерно 3 % граждан Беларуси от общего числа работников. За последний месяц - количество выросло до 9%. И кроме этого, ожидаем что уже через 1,5 месяца численность беларусов среди наших работников возрастет до 20%, когда им оформят рабочие визы, которые сейчас в процессе", - сообщает генеральный директор компании Gremi Personal Томаш Богдевич.

Как сообщал БизнесЦензор, все больше украинцев возвращается в Польшу для работы. По данным Фонда социального обеспечения Польши, только в июле зарегистрировано на 22 тысячи иностранных трудовых мигрантов больше.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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