Тайваньская меткомпания YC Inox создает производство труб в Турции

Тайваньская металлургическая компания YC Inox построит в индустриальной зоне Dilovasi в турецкой провинции Коджаэли на побережье Мраморного моря предприятие по производству нержавеющих сварных труб и сервисный металлоцентр по переработке нержавеющего листового проката и труб.



Объем инвестиций в проект оценивается в 80 млн долл. Как сообщают турецкие СМИ , строительство начнется сразу же после подведения итогов тендеров на поставку основного оборудования. Запуск предприятия в тестовом режиме запланирован на четвертый квартал 2021 г.



Проект реализуется при поддержке турецкой президентской администрации и, по данным СМИ , является крупнейшей тайваньской инвестицией в Турции. Ожидается, что продукция предприятия будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.



