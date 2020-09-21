Тайваньская меткомпания YC Inox создает производство труб в Турции

Тайваньская меткомпания YC Inox создает производство труб в Турции

Тайваньская металлургическая компания YC Inox построит в индустриальной зоне Dilovasi в турецкой провинции Коджаэли на побережье Мраморного моря предприятие по производству нержавеющих сварных труб и сервисный металлоцентр по переработке нержавеющего листового проката и труб.

Объем инвестиций в проект оценивается в 80 млн долл. Как сообщают турецкие СМИ, строительство начнется сразу же после подведения итогов тендеров на поставку основного оборудования. Запуск предприятия в тестовом режиме запланирован на четвертый квартал 2021 г.

Проект реализуется при поддержке турецкой президентской администрации и, по данным СМИ, является крупнейшей тайваньской инвестицией в Турции. Ожидается, что продукция предприятия будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

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